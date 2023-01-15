Британская разведка объяснила, почему в России хотят увеличить призывной возраст

В России предлагают увеличить призывной возраст до 30 лет. Таким образом российское руководство планирует увеличить численность войск без мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка отмечает, что 12 января в Госдуме РФ было предложено увеличить призывной возраст с 27 до 30 лет. Это планируется сделать уже к весеннему призыву в 2023 году.

Вероятно, подобную инициативу поддерживает российский диктатор Владимир Путин, а российские офицеры изучают реакцию общественности.

Подняв призывной возраст, российское руководство намерено набрать большее число людей в армию и обеспечить ранее объявленное увеличение численности войска на 30%.

"Существует реальная вероятность того, что российские лидеры надеются, что изменение возрастных критериев для регулярного призыва на военную службу могло бы увеличить численность личного состава, готового воевать в Украине, и вызвать у населения меньшую тревогу, чем объявление очередной волны непопулярной "частичной мобилизации"", - отметили в разведке.