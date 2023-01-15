Британская разведка объяснила, почему в России хотят увеличить призывной возраст
В России предлагают увеличить призывной возраст до 30 лет. Таким образом российское руководство планирует увеличить численность войск без мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
Британская разведка отмечает, что 12 января в Госдуме РФ было предложено увеличить призывной возраст с 27 до 30 лет. Это планируется сделать уже к весеннему призыву в 2023 году.
Вероятно, подобную инициативу поддерживает российский диктатор Владимир Путин, а российские офицеры изучают реакцию общественности.
Подняв призывной возраст, российское руководство намерено набрать большее число людей в армию и обеспечить ранее объявленное увеличение численности войска на 30%.
"Существует реальная вероятность того, что российские лидеры надеются, что изменение возрастных критериев для регулярного призыва на военную службу могло бы увеличить численность личного состава, готового воевать в Украине, и вызвать у населения меньшую тревогу, чем объявление очередной волны непопулярной "частичной мобилизации"", - отметили в разведке.
Напомним, глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что этой весной в России могут увеличить призывной возраст до 30 лет.
Также отметим, что, по данным украинской разведки, Путин хочет создать двухмиллионную армию, поэтому во время новой волны мобилизации попытаются призвать 500 тысяч россиян.
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