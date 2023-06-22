Британська розвідка попередила про нове ІПСО Кремля за допомогою Держдуми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, 20 червня російська Держдума проголосувала за створення парламентського комітету з розслідування ймовірних злочинів, нібито скоєних українським урядом щодо неповнолітніх на Донбасі з 2014 року.

За даними британської розвідки, Держдума майже, напевно, реагує на міжнародне засудження депортації Росією дітей з окупованої України після її повномасштабного вторгнення.

Цілком ймовірно, що цей крок "сприяє інформаційним операціям Росії, перетворюючи законодавство на зброю в спробі заплутати наратив навколо власних кричучих дій".

"Повідомлення про права дітей, ймовірно, є важливою комунікаційною темою для Кремля, оскільки передбачувана депортація дітей стала основою ордера Міжнародного кримінального суду на арешт президента Путіна, виданого в березні 2023 року", - зазначають у Міноборони Британії.