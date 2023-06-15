Виведення військ та скасування санкцій: Reuters дізнався деталі африканської мирної ініціативи

Лідери африканських країн можуть запропонувати низку "заходів зі зміцнення довіри" під час своїх початкових зусиль із посередництва у війні між Росією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У рамковому документі африканської мирної ініціативи перелічено низку заходів, які можуть бути запропоновані лідерами країн Африки в рамках першого етапу їхньої взаємодії з воюючими сторонами.

Ці заходи можуть включати:

відведення російських військ,

вивезення тактичної ядерної зброї з Білорусі,

призупинення дії ордера на арешт Путіна Міжнародним кримінальним судом,

послаблення санкцій проти РФ.

До списку також входить "безумовна угода щодо зерна і добрив".

Африканські країни сильно постраждали від наслідків війни, яка порушила постачання зерна та інших харчових продуктів, посилила інфляцію цін на продовольство і посилила наявну на континенті голодну кризу.

"Вищезазначені заходи мають бути спрямовані на сприяння створенню умов, сприятливих для припинення вогню, що дасть змогу сторонам зміцнити довіру і розглянути питання про формулювання своїх стратегій відновлення миру", - йдеться в документі.

За цим може послідувати угода про припинення бойових дій, яка має супроводжуватися переговорами між Росією і Заходом, йдеться в документі.

Африканський мирний план

16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса оголосив про африканський мирний план, деталі якого не були оприлюднені. Мирний план також підтримують лідери Сенегалу, Уганди, Єгипту, Республіки Конго та Замбії.

Президент Сенегалу Макі Салл та Рамафоса очолюють делегацію, що включає лідерів Замбії, Коморських островів та прем'єр-міністра Єгипту, яка відправиться до Києва у п'ятницю, 16 червня, та до Санкт-Петербурга у суботу, 17 червня.

Очікується, що вони зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше лідери африканських країн наголосили на зацікавленості Африки в роботі з припинення війни через його величезний негативний вплив на африканські країни та інші держави світу.

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