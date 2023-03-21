Британська розвідка показала нову карту боїв в Україні: що відбувається на фронті

Українські військові, не дивлячись на всі спроби окупантів, стійко тримають оборону на фронті. Росіяни зосередили спроби наступу у районі Бахмута, а в деяких випадках вони переходять до ближнього протистояння.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.
За даними розвідки, росіяни не полишають спроб захопити Бахмут та його околиці. Однак українські військові стримують ворога та завдають йому значних втрат.
Росіяни продовжують здійснювати наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
Спроби атакувати також здійснюються в районі Куп'янська і вздовж лінії Сватове-Кремінна. Помічено активність окупантів поблизу Гряниківки, Спірного та Білогорівки. Спроби росіян просунутись там - не дієві.
На Запорізькому напрямку росіяни перейшли в оборону. Тому там окупанти ведуть постійний обстріл населених пунктів вздовж всієї лінії фронту.
Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначав, що оборона Бахмуту закладає підґрунтя для подальшого контрнаступу Сил оборони.
До того ж, росіяни тактично не можуть завершити операцію по захопленню Бахмуту та продовжують здійснювати атаки "по інерції".
Окрім того, у Міноборони зазначали, що оборона Бахмута дозволяє зменшити наступальний потенціал росіян та знищити велику кількість техніки й особового складу ворога.
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