Британська розвідка показала нову карту боїв в Україні: що відбувається на фронті

За даними розвідки, росіяни не полишають спроб захопити Бахмут та його околиці. Однак українські військові стримують ворога та завдають йому значних втрат.

Росіяни продовжують здійснювати наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

Спроби атакувати також здійснюються в районі Куп'янська і вздовж лінії Сватове-Кремінна. Помічено активність окупантів поблизу Гряниківки, Спірного та Білогорівки. Спроби росіян просунутись там - не дієві.

На Запорізькому напрямку росіяни перейшли в оборону. Тому там окупанти ведуть постійний обстріл населених пунктів вздовж всієї лінії фронту.

Фото: британська розвідка показала нову карту боїв в Україні (twitter.com/DefenceHQ)