Другий місяць в гарячих боях. Маляр вказала на два важливі аспекти оборони Бахмута
Оборона Бахмута дозволяє зменшити наступальний потенціал російських військ, а також знищити велику кількість техніки й особового складу окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.
"Найгарячіша точка у нас Бахмут. На цьому тижні це вже другий місяць як почалися найзапекліші бої, як ситуація критично загострилася щодо Бахмута. Але попри всі прогнози різних експертів другий місяць в цих гарячих боях Бахмут стоїть", - сказала Маляр.
Вона зазначила, що насамперед оборона Бахмута дозволяє зменшити наступальний потенціал ворога. І те, що на сьогодні там стоять наші війська - вони просто не пропускають окупантів далі.
"Другий важливий аспект - це знищення ворога, техніки й особового складу. За час цих боїв безумовно, на жаль, з нашого боку є втрати. Разом з тим, у ворога втрати значно вищі й ми знищуємо найпрофесійніші його підрозділи, підрозділи "Вагнера", які кинуті на те, щоб оточити Бахмут", - наголосила замміністра.
Вона додала, що на сьогодні у Бахмуті відбуваються активні бої, проте оборона міста триває.
"У певній частині міста вони (бої, - ред.) відбуваються, певне просування у ворога було. Разом з тим, у нас теж є на певних ділянках успіхи й на сьогодні триває оборона Бахмута", - зазначила Маляр.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти тактично не можуть завершити операцію по захопленню Бахмуту. Загарбники продовжують здійснювати атаки "по інерції".
Також раніше аналітики ISW повідомляли, що Пригожин анонсував масштабний контрнаступ ЗСУ вже у квітні, закликаючи зберегти військові сили РФ. Таким чином він намагався виправдати нездатність досягти цілей у Бахмуті.
До того ж, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підкреслював, що оборона Бахмуту закладає підґрунтя для подальшого контрнаступу Сил оборони.
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