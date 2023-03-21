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Британская разведка показала новую карту боев в Украине: что происходит на фронте

Фото: британская разведка показала новую карту боев в Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные, несмотря на все попытки окупантов, стойко держат оборону на фронте. Россияне сосредоточили попытки наступления в районе Бахмута, а в некоторых случаях они переходят к ближнему противостоянию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

По данным разведки, россияне не оставляют попыток захватить Бахмут и его окрестности. Однако украинские военные сдерживают врага и наносят ему значительные потери.

Россияне продолжают совершать наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.

Попытки атаковать также предпринимаются в районе Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. Замечена активность окупантов вблизи Гряниковки, Спорного и Белогоровки. Попытки россиян продвинуться там - не действенны.

В Запорожском направлении россияне перешли в оборону. Поэтому там оккупанты ведут постоянный обстрел населенных пунктов вдоль всей линии фронта.

Фото: британская разведка показала новую карту боев в Украине (twitter.com/DefenceHQ)

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отмечал, что оборона Бахмута закладывает основу для дальнейшего контрнаступления Сил обороны.

К тому же россияне тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута и продолжают совершать атаки "по инерции".

Кроме того, в Минобороны отмечалось, что оборона Бахмута позволяет уменьшить наступательный потенциал россиян и уничтожить большое количество техники и личного состава врага.

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