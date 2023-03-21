Британская разведка показала новую карту боев в Украине: что происходит на фронте

По данным разведки, россияне не оставляют попыток захватить Бахмут и его окрестности. Однако украинские военные сдерживают врага и наносят ему значительные потери.

Россияне продолжают совершать наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.

Попытки атаковать также предпринимаются в районе Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. Замечена активность окупантов вблизи Гряниковки, Спорного и Белогоровки. Попытки россиян продвинуться там - не действенны.

В Запорожском направлении россияне перешли в оборону. Поэтому там оккупанты ведут постоянный обстрел населенных пунктов вдоль всей линии фронта.

Фото: британская разведка показала новую карту боев в Украине (twitter.com/DefenceHQ)