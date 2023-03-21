Британская разведка показала новую карту боев в Украине: что происходит на фронте

Украинские военные, несмотря на все попытки окупантов, стойко держат оборону на фронте. Россияне сосредоточили попытки наступления в районе Бахмута, а в некоторых случаях они переходят к ближнему противостоянию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
По данным разведки, россияне не оставляют попыток захватить Бахмут и его окрестности. Однако украинские военные сдерживают врага и наносят ему значительные потери.
Россияне продолжают совершать наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.
Попытки атаковать также предпринимаются в районе Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. Замечена активность окупантов вблизи Гряниковки, Спорного и Белогоровки. Попытки россиян продвинуться там - не действенны.
В Запорожском направлении россияне перешли в оборону. Поэтому там оккупанты ведут постоянный обстрел населенных пунктов вдоль всей линии фронта.
Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отмечал, что оборона Бахмута закладывает основу для дальнейшего контрнаступления Сил обороны.
К тому же россияне тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута и продолжают совершать атаки "по инерции".
Кроме того, в Минобороны отмечалось, что оборона Бахмута позволяет уменьшить наступательный потенциал россиян и уничтожить большое количество техники и личного состава врага.
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