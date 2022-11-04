Британська розвідка показала актуальну мапу боїв в Україні: що змінилося

Українські військові продовжують атакувати позиції російських окупантів на Херсонському та Луганському напрямках. Росіяни, у свою чергу, намагаються наступати під Донецьком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.