Британская разведка показала актуальную карту боев в Украине: что изменилось

Украинские военные продолжают атаковать позиции российских оккупантов на Херсонском и Луганском направлениях. Россияне, в свою очередь, пытаются наступать под Донецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.