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Британская разведка показала актуальную карту боев в Украине: что изменилось

Фото: ВСУ продолжают атаковать оккупантов в Харьковской и Херсонской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные продолжают атаковать позиции российских оккупантов на Херсонском и Луганском направлениях. Россияне, в свою очередь, пытаются наступать под Донецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Так, согласно данным британской разведки, украинские бойцы продолжают контрнаступательные действия на юге и востоке. В Херсонской области ВСУ атакую позиции россиян со стороны Николаевской области, в районе Снигиревки и вдоль правого берега Днепра. Тем временем в Харьковской области наступление проходит вдоль реки Оскол в сторону Кременной и Сватово.

Российские войска в свою очередь пытаются сломить оборону ВСУ возле Бахмута в Донецкой области. Там продолжаются ожесточенные бои, однако успехов враг не имеет.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, что Россия стремится захватить Бахмут и Соледар, чтобы добиться каких-либо успехов на фронте после ряда поражений. Таким образом оккупанты могли бы заявить о так называемом "освобождении" Донбасса.

Кроме того, оккупанты пытаются окружить украинских бойцов возле Угледара. Этот участок остается самым сложным на Бахмутском направлении.

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Война в УкраинеВСУРоссийская Федерация