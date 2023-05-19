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Британська розвідка показала актуальну карту боїв в Україні: які зміни на фронтах

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П'ятниця 19 травня 2023 15:03
Британська розвідка показала актуальну карту боїв в Україні: які зміни на фронтах Фото: британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові тримають під контролем південно-західну частину Бахмута. Втім запеклі бої тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter.

Українські військові змогли просунутися на півночі та півдні у Бахмутському районі приблизно на 20 квадратних кілометрів. Так, за минулу добу наші бійці звільнили приблизно 500 метрів на півночі від Бахмута та 1 кілометр - на півдні.

Британська розвідка показала актуальну карту боїв в Україні: які зміни на фронтах

Тим часом росіяни намагаються вести обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк, а також на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна у Луганській області.

Водночас ситуація у Херсонській та Запорізькій областях залишається стабільною. Проте окупанти продовжують бити по українських позиціях.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України повідомляли, що наші захисники продовжують просуватися на флангах під Бахмутом, але росіяни намагаються повернути втрачені позиції.

До того ж, українські військові заявили про проведення наступальних дій на західних околицях Бахмуту та створення плацдарму для подальшого наступу.

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