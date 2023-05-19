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Маляр про бої під Бахмутом: ЗСУ просуваються, але окупанти намагаються повернути втрачене

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Бахмут, П'ятниця 19 травня 2023 11:36
Маляр про бої під Бахмутом: ЗСУ просуваються, але окупанти намагаються повернути втрачене Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують просуватися на флангах під Бахмутом. Проте звільнення територій дається нелегко, а окупанти намагаються повернути втрачені позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

"Наразі ми розділяємо цю ситуацію: місто і передмістя. В передмісті ми продовжуємо активні дії - це північ і південь, вчора буквально я давала інформацію на скільки ми там просунулися. З одного боку це здається невелика відстань. Ми говорили про приблизно 20 квадратних кілометрів. І вчора ми назвали дані по обох флангах: по одному десь 500 м, а по іншому близько 1 км", - сказала Маляр.

Вона зазначила, що на Бахмутському напрямку тривають запеклі бойові дії, а просування українським військовим дається нелегко, оскільки окупанти зосередили велику кількість своїх сил.

"Треба розуміти вартість цього просування. Там надзвичайно складно виконувати бойові завдання, тому що ворог сконцентрував величезну кількість своїх зусиль. І, власне, там кожен метр - це як 10 км просування в інших умовах", - наголосила заступниця міністра.

За її словами, окупаційні війська намагаються повернути втрачені кілометри. Проте українські захисники відбивають атаки ворога. У самому Бахмуті тривають бої у південно-західній частині.

"Що стосується самого Бахмуту. В основному зараз точаться бої на південно-західній частині. Але ми цю частину контролюємо станом на зараз і ворогу не вдається здійснити його плани. Тобто атаки тривають і наші ці атаки відбивають", - підкреслила Маляр.

ЗСУ просуваються під Бахмутом

Нагадаємо, близько тижня назад військове командування заявило, що українські військові почали просуватися на флангах на Бахмутському напрямку. Речник Східного командування військ Сергій Череватий не виключив можливого оточення окупантів у Бахмуті, але наголосив, що ситуація на фронті дуже динамічна.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ звільнили близько 20 квадратних кілометрів у Бахмутському районі. Проте у самому Бахмуті окупанти просуваються.

Крім того, вчора захисники повідомили, що провели наступальні дії на західних околицях Бахмуту та створили плацдарм для подальшого наступу.

Аналітики ISW вважають, що ЗСУ перехопили тактичну перевагу під Бахмутом, але ця ділянка фронту залишається епіцентром боїв.

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