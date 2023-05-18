ЗСУ під час штурму створили плацдарм для подальшого наступу під Бахмутом

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 3-ої окремої штурмової бригади.

"Успішні штурмові дії виконано бійцями 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів. Стежте за новинами на каналі. Про деталі - скоро", - пише пресслужба.

Також під час штурму було знищено резерви ворога на даному напрямку, зокрема декілька складів БК.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, наші воїни продовжують атакувати російських окупантів на Бахмутському напрямку. ЗСУ вдалося просунутися на відстань до 1700 метрів на флангах.

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