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ЗСУ під час штурму створили плацдарм для подальшого наступу під Бахмутом

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Четвер 18 травня 2023 16:37
ЗСУ під час штурму створили плацдарм для подальшого наступу під Бахмутом Фото: ЗСУ під час штурму створили плацдарм для подальшого наступу під Бахмутом (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни провели наступальні дії на західних околицях Бахмуту. Створили плацдарм для подальшого контрнаступу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 3-ої окремої штурмової бригади.

Зазначається, що ширина смуги прориву склала 2 тисячі метрів, а її глибина - 700 метрів.

Згідно з попередніми даними, у ворога:

  • щонайменше 50 загиблих з особового складу;
  • до 100 поранених.

Також під час штурму було знищено резерви ворога на даному напрямку, зокрема декілька складів БК.

"Успішні штурмові дії виконано бійцями 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів. Стежте за новинами на каналі. Про деталі - скоро", - пише пресслужба.

ЗСУ під час штурму створили плацдарм для подальшого наступу під Бахмутом

Фото: ситуація довкола Бахмуту станом на 17.05 14:03 (deepstatemap.live)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, наші воїни продовжують атакувати російських окупантів на Бахмутському напрямку. ЗСУ вдалося просунутися на відстань до 1700 метрів на флангах.

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