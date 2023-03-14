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Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні

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Вівторок 14 березня 2023 16:23
Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні Фото: британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові продовжують проводити штурми у районі Бахмута, бої часто переходять до ближнього протистояння. Проте українські військові тримають оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Росіяни не полишають спроб захопити Бахмут. Вони також намагаються прорвати українську оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках. До того ж, загарбники здійснюють безуспішні наступальні дії на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні

При цьому кількість штурмів та атак під Донецьком значно зменшилась у порівнянні з минулим тижнем. Ймовірно, це пов'язане з тим, що загарбники намагаються відновити свої втрати для подальших наступальних дій.

Тим часом на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються.

Зазначимо, що за даними ISW, українські військові контратакували західніше Сватового, а російська армія просувається в районі Бахмута.

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