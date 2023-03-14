ЗСУ контратакували західніше Сватового, війська РФ просуваються до Бахмута: карти боїв ISW

Українські військові провели успішну контратаку на захід від Сватового Луганської області, а також низку рейдів лівобережжям Херсонської області. Війська РФ продовжують просуватися біля Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Луганський напрямок: ЗСУ здійснили контратаку західніше Сватового

На кадрах з геолокацією, опублікованих 13 березня, видно, що російські війська просунулися на південь від Гряниківки (17 км на північний схід від Куп'янська). Генштаб ЗСУ повідомив, що 12 і 13 березня російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний схід від Куп'янська.

Війська РФ також 12 і 13 березня продовжували завдавати наземних ударів у районі Сватового та Кремінної. Російські джерела стверджували, що 12 і 13 березня окупанти досягли локальних успіхів у даному районі, у тому числі в Серебрянському лісництві.

Російський блогер заявив, що ЗСУ провели контратаку в районі Кармазинівки (13 км на південний захід від Сватового), Невського та Макіївки (23 км на північний захід від Кремінної). Також на кадрах з геолокацією, опублікованих 13 березня, видно, що російські війська трохи просунулися на північний схід від Верхньокам'янського (7 км на схід від Сіверська).

Донецький напрямок: війська РФ зайняли нові позиції західніше Бахмута

Російські війська продовжували наступ у Бахмуті та його околицях. Війська РФ, ймовірно, просунулися вздовж траси Е40 Бахмут-Слов'янськ. На кадрах із геолокацією, опублікованих 12 березня, видно, що окупанти також просунулися на північний захід від Бахмута в районі Богданівки.

На опублікованих відео також видно, що війська РФ висунулися на нові позиції на південному заході Бахмута вздовж траси Т0504 Костянтинівка - Годин Яр - Бахмут. Російські джерела продовжували заявляти, що бойовики ПВК "Вагнера" розпочали штурм підземних ділянок комплексу АЗОМ на північному заході Бахмута.

Російські джерела також заявили, що ЗСУ концентрують сили біля Бахмута в рамках підготовки до контратаки, щоб прорвати блокаду міста. Також за даними росЗМІ, 13 березня українські сили провели контратаки вздовж лінії Кліщівка — Часів Яр на захід від Бахмута.

12 та 13 березня російські війська продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк. Також російські війська 12 березня вели безуспішні наступальні дії в районі Вугледару (30 км на південний захід від Донецька).

Південний напрямок: ЗСУ проводять успішні рейди лівобережжям Херсонської області

ЗСУ продовжують проводити рейди районами лівобережжя Херсонської області. 10 березня українські офіційні особи опублікували кадри, де українські сили проводять диверсійний рейд у невстановленому районі на східному березі Херсонської області.

Окупанти 12 та 13 березня продовжували вести вогонь на захід від Гуляйполя, а також у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. У ЗСУ заявили, що окупанти мають можливість замінити пошкоджену військову техніку на Кінбурнській косі. Також українські військові працюють над тим, щоб відтіснити російські війська за 20 км від берега Дніпра.