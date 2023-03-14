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Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине

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Вторник 14 марта 2023 16:23
Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине Фото: британская разведка показала актуальную карту войны в Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные продолжают проводить штурмы в районе Бахмута, бои часто переходят к ближнему противостоянию. Однако украинские военные держат оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Россияне не оставляют попыток захватить Бахмут. Они также пытаются прорвать украинскую оборону на Купянском и Лиманском направлениях. К тому же, захватчики совершают безуспешные наступательные действия на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине

При этом количество штурмов и атак под Донецком значительно уменьшилось по сравнению с прошлой неделей. Вероятно, это связано с тем, что захватчики пытаются восстановить свои потери для дальнейших наступательных действий.

Тем временем на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

Отметим, что по данным ISW, украинские военные контратаковали западнее Сватового, а российская армия продвигается в районе Бахмута.

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