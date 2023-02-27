ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні

Новость на русском →
Понеділок 27 лютого 2023 12:58
Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні Фото: британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ситуація на фронті залишається напруженою. Найзапекліші бойові дії проходять у Донецькій та Луганській областях. Російські окупанти намагаються проводити наступальні дії, та українські захисники дають їм відсіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах.

Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні

При цьому українські захисники тримають стійку оборону та не дають ворогові просунуться. За добу вони відбили 81 ворожу атаку на цих напрямках.

В інших регіонах ситуація стабільна. Загарбники продовжують завдавати ударів по мирних містах та селах у Херсонській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили.

Окрім того, останніми днями в Луганській області посилилися ворожі атаки. Росіяни проводять штурми, йдучи малими групами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Великобританія
NEWS
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
DAILY
Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"