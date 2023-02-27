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Гайдай про наступ росіян у Луганській області: багато атак малими групами

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Луганська область, Понеділок 27 лютого 2023 10:06
Гайдай про наступ росіян у Луганській області: багато атак малими групами Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Луганській області останніми днями посилилися атаки ворога. Окупаційні війська штурмують часто, йдучи малими групами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Останнім часом почастішали як обстріли і наших позицій, і населених пунктів деокупованих, так і спроби штурмувати Сили оборони. Чи піхота, чи піхота з підтримкою важкої техніки. Можна сказати пристойна ескалація у нас почалася", - сказав Гайдай.

Водночас він наголосив, що активні бойові дії тривають на Сватівському та Кремінському напрямках, а також в районі Білогорівки.

Гайдай додав, що окупанти намагаються активно штурмувати українські позиції малими групами.

"Уже йде частково реалізація цього наступу. У на тимчасово окуповану територію Луганської області привезли велику кількість важкої техніки. Друге, багато привезли новомобілізованих солдатів з Росії, яких декілька місяців назад набрали... Ми бачимо, що йдуть у наступ на різних напрямках. Тобто зараз це зондування слабких місць", - пояснив очільник Луганської ОВА.

Нагадаємо, раніше Сергій Гайдай заявляв, що окупанти готуються до наступу у Луганській області, який, ймовірно, може розпочатися після 15 лютого.

Пізніше стало відомо, що у Луганській області посилилися бойові дії. Крім того, Гайдай пояснив, що ЗСУ чекають відповідного моменту, щоб почати контратаки у регіоні.

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