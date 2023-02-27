Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине

Ситуация на фронте остается напряженной. Самые ожесточенные боевые действия проходят в Донецкой и Луганской областях. Российские оккупанты пытаются проводить наступательные действия, но украинские защитники дают им отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

При этом украинские защитники держат устойчивую оборону и не дают врагу продвинуться. В сутки они отбили 81 вражескую атаку на этих направлениях.

В других регионах ситуация стабильная. Захватчики продолжают наносить удары по мирным городам и селам в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Напомним, сегодня ночью россияне атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили.

Кроме того, в последние дни в Луганской области усилились вражеские атаки. Россияне проводят штурмы, идя малыми группам.

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