Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб

Російські війська сьогодні вночі, 27 лютого, з 23.00 до ранку атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що окупанти застосували територією північних та західних областей країни 14 БпЛА типу Shahed. Попередньо 11 дронів даного типу збили українські сили протиповітряної оборони.

Раніше стало відомо, що українські військові з вересня 2022 року знищили понад 650 крилатих ракет та понад 610 дронів-камікадзе, якими війська РФ били територією України.

Також повідомлялося, що українські сили протиповітряної оборони збили розвідувальний безпілотник росіян у Київській області під час повітряної тривоги 23 лютого.

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