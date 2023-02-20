Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Куп’янському, Лиманському та Шахтарському напрямках.

При цьому українські військові відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

До того ж, наші захисники дають відсіч окупантам і в Харківській області, а саме в районі Гряниківки.

Тим часом ситуація на Запорізькому напрямку залишається контрольованою. Там росіяни наступальних дій не вели, але продовжували завдавати ударів по позиціях українських підрозділів вздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни продовжують накопичувати резерви у Луганської області. Не виключено, що готується великий наступ.

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