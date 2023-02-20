Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине

Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Купянском, Лиманском и Шахтерском направлениях.

При этом украинские военные отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Васюковка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

К тому же наши защитники дают отпор оккупантам и в Харьковской области, а именно в районе Гряниковки.

Между тем, ситуация в Запорожском направлении остается контролируемой. Там россияне наступательных действий не вели, но продолжали наносить удары по позициям украинских подразделений вдоль линии столкновения.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне продолжают накапливать резервы в Луганской области. Не исключено, что готовится большое наступление.

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