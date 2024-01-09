Британська розвідка оцінила збитки від останніх ударів по аеродромах у Криму

Як зазначається у зведенні, Головне управління розвідки України (ГУР) заявило, що 4 січня року Збройні сили України атакували російські об'єкти на аеродромах у місті Саки та Севастополі.

"Ці атаки, ймовірно, погіршили поінформованість і прикриття російської ППО над кримським регіоном", - йдеться у повідомленні.

У відповідь Росія 8 січня завдала ряду ракетних ударів по території України, націлених на кілька міст, включаючи Кривий Ріг та Запоріжжя.

"Це ще раз демонструє неефективність російської ППО у захисті ключових об'єктів, незважаючи на її підвищену готовність. Сценарій російської відповіді, ймовірно, свідчить про рівень успіху, досягнутий діями українських збройних сил 4 січня 2024 року", - зазначають у Міноборони Британії.

Удари по Криму

Нагадаємо, за даними ГУР, у тимчасово окупованому Криму внаслідок ударів 4 січня було знищено склади боєприпасів, а також уражено позицію радіолокаційних станцій (РЛС).

Крім того, управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було вражено пункт з'єднання російських військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операцію було проведено за допомогою українських пілотів.

Російські війська вночі та вранці 8 січня атакували Україну дронами-камікадзе Shahed та більш ніж 50 ракетами різних типів. Силам ППО вдалося знищити 26 цілей.