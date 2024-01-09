Британская разведка оценила ущерб от последних ударов по аэродромам в Крыму

Как отмечается в сводке, Главное управление разведки Украины (ГУР) заявило, что 4 января года Вооруженные силы Украины атаковали российские объекты на аэродромах в городе Саки и в Севастополе.

"Эти атаки, весьма вероятно, ухудшили осведомленность и прикрытие российской ПВО над крымским регионом", - говорится в сообщении.

В ответ Россия 8 января нанесла ряд ракетных ударов по территории Украины, нацеленных на несколько городов, включая Кривой Рог и Запорожье.

"Это еще раз демонстрирует неэффективность российской ПВО в защите ключевых объектов, несмотря на ее повышенную готовность. Сценарий российского ответа, вероятно, свидетельствует об уровне успеха, достигнутого действиями украинских вооруженных сил 4 января 2024 года", - отмечают в Минобороны Британии.

Удары по Крыму

Напомним, по данным ГУР, во временно оккупированном Крыму в результате ударов 4 января были уничтожены склады боеприпасов, а также поражены позиции радиолокационных станций (РЛС).

Кроме того, управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

Российские войска ночью и утром 8 января атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed и более чем 50 ракетами разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить 26 целей.