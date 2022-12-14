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Британська розвідка оновила карту війни в Україні: що відбувається на фронтах

Фото: британська розвідка оновила карту війни в Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові безуспішно продовжують спроби прорвати оборону українських захисників на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними карти, загарбники атакують українські позиції на трьох напрямках. Активні бойові дії продовжуються у Донецькій та Луганській областях. Найбільш запеклі бої наразі проходять у районі Бахмута, де росіяни намагаються прорвати українську оборону з кількох напрямків.

Окупанти також атакують ЗСУ у районі Сватового та Кремінної (Луганська область). При цьому захисники завдають ворогам контрударів.

Нагадаємо, українські військові зазначили, що росіяни не можуть прорвати оборону наших захисників на сході навіть попри зміну тактики.

Окрім того, британська розвідка повідомляла, що серед російських солдатів точаться суперечки щодо ведення війни проти України.

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ВеликобританіяВійна Росії проти України