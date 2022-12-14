Британська розвідка оновила карту війни в Україні: що відбувається на фронтах

За даними карти, загарбники атакують українські позиції на трьох напрямках. Активні бойові дії продовжуються у Донецькій та Луганській областях. Найбільш запеклі бої наразі проходять у районі Бахмута, де росіяни намагаються прорвати українську оборону з кількох напрямків.

Окупанти також атакують ЗСУ у районі Сватового та Кремінної (Луганська область). При цьому захисники завдають ворогам контрударів.

Нагадаємо, українські військові зазначили, що росіяни не можуть прорвати оборону наших захисників на сході навіть попри зміну тактики.

Окрім того, британська розвідка повідомляла, що серед російських солдатів точаться суперечки щодо ведення війни проти України.

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