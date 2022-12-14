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Британская разведка обновила карту войны в Украине: что происходит на фронтах

Фото: британская разведка обновила карту войны в Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные безуспешно продолжают попытки прорвать оборону украинских защитников на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

По данным карты, захватчики атакуют украинские позиции на трех направлениям. Активные боевые действия продолжаются в Донецкой и Луганской областях. Наиболее ожесточенные бои проходят в районе Бахмута, где россияне пытаются прорвать украинскую оборону с нескольких направлений.

Оккупанты также атакуют ВСУ в районе Сватового и Кременной (Луганская область). При этом защитники наносят врагам контрудары.

Напомним, украинские военные отметили, что россияне не могут прорвать оборону наших защитников на востоке даже несмотря на смену тактики.

Кроме того, британская разведка сообщала, что среди российских солдат идут споры по ведению войны против Украины.

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