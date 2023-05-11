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"Нам потрібно трохи часу". Зеленський розповів, чому Україна не поспішає з наступом

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Четвер 11 травня 2023 10:39
"Нам потрібно трохи часу". Зеленський розповів, чому Україна не поспішає з наступом Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу проти російських загарбників, адже військові все ще потребують обіцяної допомоги від союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю суспільним мовникам, які є членами Eurovision News, зокрема BBC.

Він зазначив, що українські військові можуть йти вперед та бути успішними з тим, що мають вже зараз.

"Але ми втратили б багато людей. Я вважаю, що це неприйнятно... Тож нам потрібно почекати. Нам ще потрібно трохи часу", - сказав він.

Зеленський описав бойові бригади, деякі з яких були навчені країнами НАТО, як "готові", але сказав, що армія все ще потребує "деяких речей", включаючи бронетехніку, яка надходить партіями.

Водночас президент висловив упевненість, що українські військові можуть наступати, попередивши про ризики "замороженого конфлікту", на який, за його словами, розраховує Росія.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не можна думати про майбутній контрнаступ як про останній.

До того ж, секретар РНБО Олексія Данілов заявив, що остаточні рішення щодо термінів та напрямків контрнаступу ще не затверджені.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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"Нам потрібно трохи часу". Зеленський розповів, чому Україна не поспішає з наступом
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