Чи можливий дефіцит електроенергії в Україні: прогноз до кінця опалювального сезону

НБУ очікує незначний дефіцит електроенергії в Україні до кінця опалювального сезону. Однак теракти РФ проти енергетичної інфраструктури є значним ризиком для економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (січень 2024 року).

"Якщо не буде нових значних руйнувань, то у 2024 році очікується незначний дефіцит е/е переважно під час опалювального сезону", - йдеться у звіті.

Як зазначили в НБУ, з одного боку, значно посилено захист ППО, тривають ремонти та пристосування енергетичної системи до викликів війни, а з іншого, - енергосистема значно постраждала, а Росія не припиняє обстрілів, тоді як пожвавлення економічної активності збільшує споживання е/е.

Однак очікується, що дефіцит буде нівельовано імпортом е/е, тому він майже не вплине на економічну активність, йдеться в огляді.

"У подальшому завдяки ремонтам та поставкам нового обладнання дефіциту е/е не очікується", - йдеться в прогнозі.

Ризики прогнозу

Як зазначили в НБУ, ризиком є посилення атак РФ на енергетичну інфраструктуру, що може зумовити більший, ніж очікується, дефіцит власних потужностей з виробництва е/е. Для покриття значного дефіциту може не вистачити технологічних можливостей для імпортних поставок е/е. У результаті відбуватимуться відключення як побутових, так і промислових споживачів, що обмежуватиме економічну активність. Темпи зростання ВВП будуть меншими, ніж у базовому сценарії.

"Проте рівень готовності бізнесу та населення до потенційних відключень е/е є вищим, ніж минулої зими, що обмежуватиме негативний вплив дефіциту е/е на економіку", - йдеться в огляді.

Оцінка дефіциту наприкінці 2023 року

Як зазначили НБУ, інтенсифікація обстрілів, глибина руйнувань об'єктів енергетики минулої зими та збільшення навантаження через холодну погоду очікувано призвели до дефіциту е/е. За оцінками НБУ, дефіцит е/е у IV кварталі становив лише близько 3%, що менше за попередні очікування (5%).

Крім того, він був переважно локальним та майже повністю компенсувався імпортом е/е, тож не мав додаткового негативного впливу на економічну активність, повідомили в НБУ.

"Це позитивно вплинуло на роботу як промислових підприємств, зокрема дало змогу підтримувати стабільні обсяги металургійного виробництва, так і сектору послуг. Водночас підготовка до опалювального сезону з урахуванням ризиків обстрілів стимулювала зростання добувної промисловості, зокрема добування газу та вугілля", - йдеться в огляді.