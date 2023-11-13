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Британська розвідка назвала причини пияцтва та наркоманії в армії РФ на фронті

Фото: Російська армія великою мірою складається з алкоголіків та наркоманів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Значна частина російських військових стали на фронті алкоголіками та наркоманами. Неможливість залишити окопи призводить до зловживання психоактивними речовинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, у вересні 2023 року незалежне російське ЗМІ "Верстка" повідомило, що до 15% російських солдатів в Україні вживають наркотики, у тому числі амфетаміни та канабіс, і що їх легко дістати навіть на передовій.

"Ці повідомлення заслуговують на довіру і йдуть за численними повідомленнями з моменту вторгнення про велику кількість дисциплінарних подій, злочинів і смертей, пов'язаних зі зловживанням алкоголем серед російських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, російські командири часто карають наркоманів і алкоголіків, направляючи їх у штурмові загони "Шторм-Z", які фактично перетворилися на штрафні підрозділи.

"Однією з основних причин поганої російської дисципліни та зловживання психоактивними речовинами, ймовірно, залишається відсутність у бойових частин можливості відійти від лінії фронту", - зазначають у Міноборони Британії.

Дисципліна в армії РФ

Нагадаємо, примусова мобілізація, проведена на території Росії, погіршила дисципліну у російській армії. За даними британської розвідки, тих, хто йде в самоволку, як покарання відправляють на війну з Україною.

Раніше британська розвідка повідомляла, що війна в Україні показала численні невдачі російських командирів у забезпеченні бойової дисципліни на низовому рівні.

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