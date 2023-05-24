Примусова мобілізація погіршила дисципліну у російській армії, - британська розвідка

Примусова мобілізація, проведена на території Росії, погіршила дисципліну в російської армії. Тих, хто йде в самоволку, у вигляді покарання відправляють на війну з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, достовірні дослідження незалежних російських журналістів свідчать про те, що з січня по травень 2023 року російські військові суди розглянули 1053 справи про самовільне відлучення особового складу ("самоволку") - більше, ніж за весь 2022 рік.

За даними британської розвідки, російські військові щосили намагалися підтримувати дисципліну у своїх лавах, але їхні проблеми, швидше за все, погіршилися після примусової мобілізації резервістів з жовтня 2022 року.

Судові дані свідчать, більшість осіб, визнаних винними у відході в самоволку, нині караються умовними термінами, що означає, що вони можуть бути переведені в зону "спецоперації".

"Зусилля Росії щодо покращення дисципліни були зосереджені на тому, щоб подавати приклад ухилянтам та заохочувати патріотичну запопадливість, а не усувати корінні причини розчарування солдатів", - зазначають у Міноборони Британії.