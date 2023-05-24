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Примусова мобілізація погіршила дисципліну у російській армії, - британська розвідка

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Москва, Середа 24 травня 2023 09:15
Примусова мобілізація погіршила дисципліну у російській армії, - британська розвідка Фото: мобіки не витримують дисципліни (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Примусова мобілізація, проведена на території Росії, погіршила дисципліну в російської армії. Тих, хто йде в самоволку, у вигляді покарання відправляють на війну з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, достовірні дослідження незалежних російських журналістів свідчать про те, що з січня по травень 2023 року російські військові суди розглянули 1053 справи про самовільне відлучення особового складу ("самоволку") - більше, ніж за весь 2022 рік.

За даними британської розвідки, російські військові щосили намагалися підтримувати дисципліну у своїх лавах, але їхні проблеми, швидше за все, погіршилися після примусової мобілізації резервістів з жовтня 2022 року.

Судові дані свідчать, більшість осіб, визнаних винними у відході в самоволку, нині караються умовними термінами, що означає, що вони можуть бути переведені в зону "спецоперації".

"Зусилля Росії щодо покращення дисципліни були зосереджені на тому, щоб подавати приклад ухилянтам та заохочувати патріотичну запопадливість, а не усувати корінні причини розчарування солдатів", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що у Кремлі знайшли спосіб відстрочити другу хвилю мобілізації за рахунок вербування робітників-мігрантів із Центральної Азії.

Також повідомлялося, що з початку 2023 року на території Росії активізували схему вербування ув'язнених для участі у бойових діях в Україні. Скоріш за все, лише у квітні 2023 року записалося до 10 тисяч засуджених.

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