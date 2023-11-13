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Британская разведка назвала причины пьянства и наркомании в армии РФ на фронте

Фото: Российская армия в большой мере состоит из алкоголиков и наркоманов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Значительная часть российских военных стали на фронте алкоголиками и наркоманами. Невозможность покинуть окопы приводит к злоупотреблению психоактивными веществами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в сентябре 2023 года независимое российское СМИ "Верстка" сообщило, что до 15% российских солдат в Украине употребляют наркотики, в том числе амфетамины и каннабис, и что их легко достать даже на передовой.

"Эти сообщения заслуживают доверия и следуют за многочисленными сообщениями с момента вторжения о большом количестве дисциплинарных происшествий, преступлений и смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем среди российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, российские командиры, часто наказывают наркоманов и алкоголиков, направляя их в штурмовые отряды "Шторм-Z", которые фактически превратились в штрафные подразделения.

"Одной из основных причин плохой российской дисциплины и злоупотребления психоактивными веществами, вероятно, остается продолжающееся отсутствие у боевых частей возможности отойти от линии фронта", - отмечают в Минобороны Британии.

Дисциплина в армии РФ

Напомним, принудительная мобилизация, проведенная на территории России, ухудшила дисциплину в российской армии. По данным британской разведки, тех, кто уходит в самоволку, в виде наказания отправляют на войну с Украиной.

Ранее британская разведка сообщала, что война в Украине показала многочисленные неудачи российских командиров в обеспечении боевой дисциплины на низовом уровне.

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