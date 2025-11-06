Британська армія почала отримувати нові БТР Ajax з серйозними вадами, - Sky News

Британська армія почала отримувати нові БТР Ajax, але вже у перших серійних екземплярів почали виявляти критичні вади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

На думку аналітиків, Ajax вартістю 10 млн доларів та вагою понад 40 тон, потенційно вразливий до російських безпілотників. Проте у Британії рекламують його як бойову машину "наступного покоління", оснащену камерами, захисною бронею та 40-мм гарматою з кулями, які можуть пробивати бетон.

Одна з ключових проблем новинки – це надмірний шум та вібрації. Після ряду тестових заїздів 17 солдатів потребували лікування через пошкодження слуху.

Відомо, що нові бронетранспортери випускаються у шести варіантах, основний тип з яких призначений для розвідки та бойових дій.

Загалом, британська армія замовила 589 різних моделей Ajax, які очікує отримати до 2030 року.

Це перша нова броньована бойова машина, що надійде на озброєння майже за 30 років, і вона замінює застаріле спорядження, яке датується 1970-ми роками.

Затримки з поставками

Запущена понад півтора десятиліття тому, програма Ajax мала досягти своєї початкової операційної віхи у 2017 році, але цю дату неодноразово переносили.

Найсерйозніша затримка сталася, коли випробування було призупинено після того, як солдати отримали травми слуху та інші травми через гучний шум та вібрації. Саме тому кожен, хто сьогодні користується Ajax, повинен носити спеціальні навушники.