ua en ru
Чт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Британская армия начала получать новые БТР Ajax с серьезными недостатками, - Sky News

Четверг 06 ноября 2025 12:41
UA EN RU
Британская армия начала получать новые БТР Ajax с серьезными недостатками, - Sky News Фото: британская армия начала получать новые БТР Ajax (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британская армия начала получать новые БТР Ajax, но уже у первых серийных экземпляров начали обнаруживать критические недостатки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По мнению аналитиков, Ajax стоимостью 10 млн долларов и весом более 40 тонн, потенциально уязвим к российским беспилотникам. Однако в Британии рекламируют его как боевую машину "следующего поколения", оснащенную камерами, защитной броней и 40-мм пушкой с пулями, которые могут пробивать бетон.

Одна из ключевых проблем новинки - это чрезмерный шум и вибрации. После ряда тестовых заездов 17 солдат нуждались в лечении из-за повреждения слуха.

Известно, что новые бронетранспортеры выпускаются в шести вариантах, основной тип из которых предназначен для разведки и боевых действий.

В общем, британская армия заказала 589 различных моделей Ajax, которые ожидает получить до 2030 года.

Это первая новая бронированная боевая машина, которая поступит на вооружение почти за 30 лет, и она заменяет устаревшее снаряжение, которое датируется 1970-ми годами.

Задержки с поставками

Запущенная более полутора десятилетий назад, программа Ajax должна была достичь своей первоначальной операционной вехи в 2017 году, но эту дату неоднократно переносили.

Самая серьезная задержка произошла, когда испытания были приостановлены после того, как солдаты получили травмы слуха и другие травмы из-за громкого шума и вибрации. Именно поэтому каждый, кто сегодня пользуется Ajax, должен носить специальные наушники.

Великобритания модернизирует армию

Ранее сообщалось, что британские войска в лесах Латвии испытывали новые технологии на поле боя, и готовились к возможной войне против России с применением инновационных средств.

Также сообщалось, что благодаря наращиванию производства собственных компаний Великобритания поставила в Украину более 85 тысяч военных беспилотников за шесть месяцев, что ускорило поддержку фронта.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Великобритания БТР
Новости
Украина получила от Латвии более двух десятков БТР Patria (фото)
Украина получила от Латвии более двух десятков БТР Patria (фото)
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины