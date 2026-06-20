У Британії зіткнулися два пасажирські потяги, є загиблий та десятки поранених

У Великій Британії поблизу міста Бедфорд сталося зіткнення двох пасажирських потягів. Внаслідок масштабної залізничної катастрофи одна людина загинула, ще 89 пасажирів дістали поранення різного ступеня тяжкості. Поліція оголосила про надзвичайну ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Деталі катастрофи та кількість постраждалих

Залізнична аварія сталася в п'ятницю, 19 червня, приблизно о 17:15 за місцевим часом у районі селища Елстоу, на південь від Бедфорда. У зіткненні зійшлися два пасажирські потяги, які прямували в південному напрямку до лондонського вокзалу Сент-Панкрас: рейс о 16:40 з Корбі та рейс о 15:50 з Ноттінгема.

Служба швидкої допомоги Сходу Англії підтвердила масові жертви та постраждалих. На місце події терміново прибули понад 20 карет швидкої, шість медичних гелікоптерів та спеціалізовані підрозділи з ліквідації небезпечних наслідків (HART).

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Медики навели офіційну статистику щодо поранених:

Загиблі: 1 людина померла безпосередньо на місці аварії;

У вкрай важкому стані: 11 осіб отримали дуже серйозні травми;

Важкі поранення: 22 людини серйозно травмовані;

Легкі травми: 56 осіб зазнали незначних ушкоджень.

Пасажири, які перебували у перших вагонах, описують момент удару як "вибух бомби". Через деформацію вагонів двері заклинило, а всередині салонів було багато крові та паніки.

Дві головні лікарні регіону - у Бедфорді та Лутоні - перейшли на надзвичайний режим роботи та закликали звичайних громадян уникати відвідування приймальних відділень без екстреної потреби, щоб звільнити місця для жертв катастрофи.

Реакція влади та блокування залізниці

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив офіційні співчуття родині загиблого та назвав повідомлення про зіткнення потягів біля Бедфорда "надзвичайно тривожними". Він також подякував екстреним службам за швидку реакцію.

Мер Бедфорда Том Вуттон закликав місцеву громаду об'єднатися та надати підтримку постраждалим, тоді як поліція Бедфордшира звернулася до родичів пасажирів із проханням не приїжджати на місце події самостійно, щоб не заважати рятувальній техніці.