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В Великобритании столкнулись два пассажирских поезда: один человек погиб, десятки получили ранения

02:34 20.06.2026 Сб
3 мин
Как Стармер отреагировал на аварию и что известно о причинах трагедии?
aimg Екатерина Коваль
В Великобритании столкнулись два пассажирских поезда: один человек погиб, десятки получили ранения Фото: столкновение поездов в Великобритании (ctvnews.ca)
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В Великобритании недалеко от города Бедфорд произошло столкновение двух пассажирских поездов. В результате масштабной железнодорожной катастрофы один человек погиб, еще 89 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Полиция объявила о чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Подробности катастрофы и количество пострадавших

Железнодорожная авария произошла в пятницу, 19 июня, примерно в 17:15 по местному времени в районе поселка Элстоу, к югу от Бедфорда. В столкновении столкнулись два пассажирских поезда, следовавшие в южном направлении к лондонскому вокзалу Сент-Панкрас: рейс в 16:40 из Корби и рейс в 15:50 из Ноттингема.

Служба скорой помощи Восточной Англии подтвердила наличие многочисленных жертв и пострадавших. На место происшествия срочно прибыли более 20 машин скорой помощи, шесть медицинских вертолетов и специализированные подразделения по ликвидации опасных последствий (HART).

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Медики привели официальную статистику по раненым:

  • Погибшие: 1 человек скончался непосредственно на месте аварии;

  • В крайне тяжелом состоянии: 11 человек получили очень серьезные травмы;

  • Тяжелые ранения: 22 человека получили серьезные травмы;

  • Легкие травмы: 56 человек получили незначительные повреждения.

Пассажиры, находившиеся в первых вагонах, описывают момент удара как "взрыв бомбы". Из-за деформации вагонов двери заклинило, а внутри салонов было много крови и паники.

Две главные больницы региона - в Бедфорде и Лутоне - перешли на чрезвычайный режим работы и призвали обычных граждан избегать посещения приемных отделений без крайней необходимости, чтобы освободить места для жертв катастрофы.

Реакция властей и перекрытие железной дороги

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил официальные соболезнования семье погибшего и назвал сообщения о столкновении поездов возле Бедфорда "крайне тревожными". Он также поблагодарил экстренные службы за оперативную реакцию.

Мэр Бедфорда Том Вуттон призвал местное сообщество объединиться и оказать поддержку пострадавшим, тогда как полиция Бедфордшира обратилась к родственникам пассажиров с просьбой не приезжать на место происшествия самостоятельно, чтобы не мешать работе спасательной техники.

В настоящее время движение поездов компании East Midlands Railway в направлении Лондона полностью приостановлено. Оператор Thameslink объявил о перекрытии всех линий между Лутоном и Бедфордом. Для эвакуации людей задействованы специальные автобусы. На месте аварии уже приступили к работе инспекторы Отдела расследования железнодорожных происшествий (RAIB), которым предстоит установить технические причины трагедии.

Напомним, что старший сын принца и принцессы Уэльских - 12-летний принц Джордж - осенью начнет обучение в элитном Итонском колледже (Eton College). На днях Кенсингтонский дворец официально подтвердил, что будущий наследник британского престола с сентября станет учеником этой престижной частной школы-интерната в графстве Беркшир.

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