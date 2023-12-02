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В Британії завершились навчання українських офіцерів-психологів, - Генштаб

Британія, Субота 02 грудня 2023 19:44
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В Британії завершились навчання українських офіцерів-психологів, - Генштаб Фото: в Британії завершились навчання офіцерів-психологів (facebook.com NATO)
Автор: Каріна Левицька

На території Британії вперше успішно завершились навчання українських офіцерів-психологів. Пілотний курс груп контролю бойового стресу тривав п’ять тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб України.

"Українські військові на передовій стикаються з надважкими психологічними навантаженнями і стресами. Смерті, поранення, втрати побратимів та посестер, важкі обстріли - це ті реалії, які мусять бачити та переживати наші воїни на лінії фронту", - заявили в Генштабі.

В штабі розповіли, що спільними зусиллями української та британської сторони був розроблений і запроваджений курс, покликаний підготувати професіоналів, що допомагатимуть солдатам долати бойовий стрес.

Програма курсу

Курс складається із теоретичної та практичної двотижневої фази, коли психологи тісно працюють із військовими ЗСУ, які проходять підготовку на інших курсах в рамках "ІНТЕРФЛЕКСУ".

Британські інструктори викладають українцям як ефективно працювати з військовими з психотравмами, як їх психологічно відновлювати та реабілітувати, а також як надавати першу психологічну допомогу.

"Окрім того, це унікальна можливість обміну досвідом: українці розповідають британцям про реалії нашої війни, а британці, своєю чергою, діляться досвідом роботи з ветеранами, які пройшли бойові дії та зазнавали посттравматичних стресових розладів, але за інших обставин", - пояснили в штабі.

За результатами пілотного курсу сторони узгодили упродовж наступного року підготувати за цією програмою більше сотні офіцерів психологів з бойових підрозділів.

Навчання українських військових у країнах Заходу

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Європейський союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. Тоді планувалося, що у рамках місії EUMAM буде підготовлено до 15 тисяч військових.

У лютому повідомлялось, що ЄС збільшить кількість українських військових, які пройдуть навчання, у два рази. Додатково будуть навчені 15 тисяч військовослужбовців.

У серпні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що у країні уже пройшли підготовку 6 тисяч українських військовослужбовців у рамках плану навчання бійців ЗСУ у 2023 році.

Також наприкінці літа у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські військові в Польщі пройшли курс навчання цивільно-військового співробітництва за стандартами НАТО.

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