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Українські військові у Польщі пройшли курс навчання за стандартами НАТО

Вівторок 29 серпня 2023 00:51
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Українські військові у Польщі пройшли курс навчання за стандартами НАТО Фото: ЗСУ у Польщі пройшли курс навчання з цивільно-військового співробітництва (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові в Польщі пройшли курс навчання цивільно-військового співробітництва за стандартами НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що навчання проводилося на базі Центру підготовки до іноземних місій польських збройних сил у рамках багатосторонньої співпраці з представниками США, Британії, Італії та Польщі. У курсі взяли участь військовослужбовці всіх рівнів військового управління, від тактичного до стратегічного.

Протягом тижня українські військові вивчали планування та проведення заходів цивільно-військового співробітництва, основи міжнародного гуманітарного права, розглядали процес ухвалення військових рішень.

Крім того, офіцери ЗСУ навчилися основ розгортання та функціонування центрів цивільно-військової співпраці, а також переймали міжнародний досвід цивільно-військової взаємодії та захисту цивільного населення у збройних конфліктах.

Допомога Польщі Україні

З початком повномасштабного вторгнення РФ Польща надає Україні різносторонню допомогу. Так, у Польщі на бронетанковому заводі Bumar-Łabędy почали ремонтувати українські танки Т-64.

Крім того, Польща організувала роботу прихованої майстерні, яка займається ремонтом переданих Україні САУ Krab.

Також ми писали, що Україна та Польща домовилися про спільне виробництво танкових снарядів калібру 125 мм.

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