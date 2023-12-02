В Британии завершились учения украинских офицеров-психологов, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Украины.

"Украинские военные на передовой сталкиваются со сверхтяжелыми психологическими нагрузками и стрессами. Смерти, ранения, потери собратьев и сестер, тяжелые обстрелы - это те реалии, которые должны видеть и переживать наши воины на линии фронта", - заявили в Генштабе.

В штабе рассказали, что совместными усилиями украинской и британской стороны был разработан и введен курс, призванный подготовить профессионалов, помогающих солдатам преодолевать боевой стресс.

Программа курса

Курс состоит из теоретической и практической двухнедельной фазы, когда психологи тесно работают с военными ВСУ, которые проходят подготовку на других курсах в рамках "ИНТЕРФЛЕКСА".

Британские инструкторы преподают украинцам как эффективно работать с военными с психотравмами, как их психологически восстанавливать и реабилитировать, а также как оказывать первую психологическую помощь.

"Кроме того, это уникальная возможность обмена опытом: украинцы рассказывают британцам о реалиях нашей войны, а британцы, в свою очередь, делятся опытом работы с ветеранами, которые прошли боевые действия и испытывали посттравматические стрессовые расстройства, но при других обстоятельствах", - пояснили в штабе.

По результатам пилотного курса стороны согласовали в течение следующего года подготовить по этой программе более сотни офицеров психологов из боевых подразделений.

Обучение украинских военных в странах Запада

Напомним, в ноябре 2022 Европейский союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. Тогда планировалось, что в рамках миссии EUMAM будут подготовлены до 15 тысяч военных.

В феврале сообщалось, что ЕС увеличит количество украинских военных, которые пройдут обучение, в два раза. Дополнительно будут обучены 15 тысяч военнослужащих.

В августе министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в стране уже прошли подготовку 6 тысяч украинских военнослужащих в рамках плана обучения бойцов ВСУ в 2023 году.

Также в конце лета в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военные в Польше прошли курс обучения гражданско-военному сотрудничеству по стандартам НАТО.

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