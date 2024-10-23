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У Британії завершила навчання ще одна група українських пілотів

Середа 23 жовтня 2024 09:07
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У Британії завершила навчання ще одна група українських пілотів Фото: Валерій Залужний, посол України у Великій Британії та українські пілоти (t.me/Zaluzhnui)
Автор: Сергій Пишкін

Третя когорта пілотів Військово-повітряних сил (ВПС) Збройних сил України (ЗСУ) завершила навчання у Британії. Випускна церемонія відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал посла України у Великій Британії Валерія Залужного.

"Разом з заступником державного секретаря парламенту Великої Британії з питань Збройних Сил Люком Поллардом взяли участь у випускній церемонії 3-ї когорти пілотів ВПС Збройних Сил України, яка відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі", - написав посол.

Фото: Валерій Залужний, посол України у Великій Британії та українські пілоти (t.me/Zaluzhnui)

За словами Залужного, зовсім скоро пілоти підуть у бій.

F-16 в Україні

У серпні 2024 року стало відомо про те, що Україна отримала перші винищувачі F-16 від своїх міжнародних союзників. Однак, як зазначає командування ЗСУ, це не суттєво вплине на обстановку на фронті. Сьогодні ж Київ очікує на подальші постачання літаків.

Як пишуть ЗМІ, ймовірно, до кінця року Повітряні сили швидше за все не матимуть повної ескадрильї винищувачів F-16.

В кінці серпня Україна втратила один з отриманих винищувачів. Це сталося під час масованої атаки ворога. У результаті катастрофи загинув пілот Олексій Месь "Мунфіш".

Детальнішу інформацію про першу втрату F-16 і про льотчика можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

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