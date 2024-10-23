В Британии завершила обучение еще одна группа украинских пилотов

Третья когорта пилотов Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершила обучение в Британии. Выпускная церемония состоялась на базе Королевских ВВС в Кренвелле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

"Вместе с заместителем государственного секретаря парламента Великобритании по вопросам Вооруженных Сил Люком Поллардом приняли участие в выпускной церемонии 3-й когорты пилотов ВВС Вооруженных Сил Украины, которая состоялась на базе Королевских ВВС в Кренвелле", - написал посол.

Фото: Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании и украинские пилоты (t.me/Zaluzhnui)

По словам Залужного, совсем скоро пилоты пойдут в бой.

F-16 в Украине.

В августе 2024 года стало известно о том, что Украина получила первые истребители F-16 от своих международных союзников. Однако, как отмечает командование ВСУ, это не существенно повлияет на обстановку на фронте. Сегодня же Киев ожидает дальнейших поставок самолетов.

Как пишут СМИ, вероятно, до конца года Воздушные силы скорее всего не будут иметь полной эскадрильи истребителей F-16.

В конце августа Украина потеряла один из полученных истребителей. Это произошло во время массированной атаки врага. В результате катастрофы погиб пилот Алексей Месь "Мунфиш".

Более подробную информацию о первой потере F-16 и о летчике можно прочитать в материале РБК-Украина.