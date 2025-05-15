У Британії закликали посилювати НАТО після неявки Путіна на зустріч з Зеленським

Британія розкритикувала російську делегацію, яку диктатор Володимир Путін відправив на переговори у Туреччину замість себе. На тлі цього у Британії закликали посилювати НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі, якого цитують The Guardiuan та Independent.

Він наголосив, що беручи до уваги російських посадовців, які приїхали представляти Москву, надзвичайно важливо, щоб НАТО "подвоїло зусилля по всій Євро-Атлантиці, щоб підтвердити зобов'язання щодо витрат на оборону".

" Ми прийшли з одним єдиним посланням - підтримати Україну та забезпечити справедливий, тривалий та міцний мир. І готовність до цього миру демонструє також присутність президента Зеленського тут, у Туреччині. І, звісно, ​​ми уважно стежили, прямуючи на ці переговори, помічаючи російських осіб низького рівня, які приїжджають представляти російську сторону", - сказав Леммі.

Леммі перебуває в турецькій Анталії, де 15 травня має відбутися неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО.

Переговори України та Росії у Туреччині

Російський лідер Володимир Путін запропонував провести прямі переговори з Україною у Стамбулі, починаючи з 15 травня. Його пропозиція надійшла на тлі міжнародного тиску з вимогою припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський погодився на зустріч у Туреччині 15 травня, але заявив, що говоритиме тільки з Путіним, а не з його посланцями.

Зеленський також наголошував, 15 травня зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, а тоді чекатиме на Путіна. Він заявив, що готовий полетіти до Стамбула, якщо Путін з'явиться там.

Москва довго не озвучувала склад делегації, однак ввечері 14 травня стало відомо, що Путін особисто не поїде до Туреччини. Замість нього на переговори направлено групу чиновників, яку очолює Володимир Мединський - один із учасників попередніх перемовин з Україною у 2022 році.

За інформацією джерел РБК-Україна, після розмови з Ердоганом Зеленський ухвалить рішення щодо подальших кроків. Водночас джерела WSJ повідомляють, що українська сторона може обговорити з делегацією РФ припинення вогню.

Більше про те, що відомо про переговори України та РФ у Туреччині 15 травня - у матеріалі РБК-Україна.

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