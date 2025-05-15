В Британии призвали усиливать НАТО после неявки Путина на встречу с Зеленским

Великобритания раскритиковала российскую делегацию, которую диктатор Владимир Путин отправил на переговоры в Турцию вместо себя. На фоне этого в Британии призвали усиливать НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Британии Дэвида Лемми, которого цитируют The Guardiuan и Independent.

Он отметил, что принимая во внимание российских чиновников, которые приехали представлять Москву, чрезвычайно важно, чтобы НАТО "удвоило усилия по всей Евро-Атлантике, чтобы подтвердить обязательства по расходам на оборону".

" Мы пришли с одним единственным посланием - поддержать Украину и обеспечить справедливый, длительный и прочный мир. И готовность к этому миру демонстрирует также присутствие президента Зеленского здесь, в Турции. И, конечно, мы внимательно следили, направляясь на эти переговоры, замечая российских лиц низкого уровня, которые приезжают представлять российскую сторону", - сказал Лемми.

Лемми находится в турецкой Анталии, где 15 мая должна состояться неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО.

Переговоры Украины и России в Турции

Российский лидер Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, начиная с 15 мая. Его предложение поступило на фоне международного давления с требованием прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на встречу в Турции 15 мая, но заявил, что будет говорить только с Путиным, а не с его посланниками.

Зеленский также отмечал, 15 мая встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, а тогда будет ждать Путина. Он заявил, что готов полететь в Стамбул, если Путин появится там.

Москва долго не озвучивала состав делегации, однако вечером 14 мая стало известно, что Путин лично не поедет в Турцию. Вместо него на переговоры направлена группа чиновников, которую возглавляет Владимир Мединский - один из участников предыдущих переговоров с Украиной в 2022 году.

По информации источников РБК-Украина, после разговора с Эрдоганом Зеленский примет решение о дальнейших шагах. В то же время источники WSJ сообщают, что украинская сторона может обсудить с делегацией РФ прекращение огня.

Больше о том, что известно о переговорах Украины и РФ в Турции 15 мая - в материале РБК-Украина.

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