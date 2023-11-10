У Британії вже пройшли підготовку 30 тисяч військових ЗСУ, - Сунак

За словами глави британського уряду, багато українських військових, які в рамках домовленостей проходили навчання в Англії, після повернення на батьківщину потраплять на лінію фронту на сході та півдні країни.

"Як завжди, їх проводжали шеренги британських солдатів, які аплодували своїм українським братам і сестрам, тому що знають, що ви боретеся за наші спільні цінності", - написав Сунак.

Також британський прем'єр розповів, що станом на сьогодні 30 тисяч українських військовослужбовців завершили навчання у Британії - це артилеристи, морські піхотинці, інженери, бойові медики тощо.

"Не рахуючи 22 тисяч українських військових, яких ми готували ще перед вторгненням (Росії в Україну, - ред.) у 2022 році", - уточнив він.

Сунак нагадав, що у лютому разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідував частину цих військ, щоб "побачити їх тренування на британських танках Challenger 2".

"Сьогодні я кажу Україні те ж, що й сказав тим солдатам: ми будемо з вами до перемоги", - наголошує прем'єр Британії.

Навчання українських військових у країнах Заходу

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Європейський союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. Тоді планувалося, що у рамках місії EUMAM буде підготовлено до 15 тисяч військових.

У лютому повідомлялось, що ЄС збільшить кількість українських військових, які пройдуть навчання, у два рази. Додатково будуть навчені 15 тисяч військовослужбовців.

У серпні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що у країні уже пройшли підготовку 6 тисяч українських військовослужбовців у рамках плану навчання бійців ЗСУ у 2023 році.

Також наприкінці літа у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські військові в Польщі пройшли курс навчання цивільно-військового співробітництва за стандартами НАТО.