В Британии уже прошли подготовку 30 тысяч военных ВСУ, - Сунак

По словам главы британского правительства, многие из украинских военных, которые в рамках договоренностей проходили обучение в Англии, по возвращении на родину попадут на линию фронта на востоке и юге страны.

"Как всегда, их провожали шеренги британских солдат, которые аплодировали своим украинским братьям и сестрам, потому что знают, что вы боретесь за наши общие ценности", - написал Сунак.

Также британский премьер рассказал, что по состоянию на сегодня 30 тысяч украинских военнослужащих завершили обучение в Британии - это артиллеристы, морские пехотинцы, инженеры, боевые медики и так далее.

"Не считая 22 тысяч украинских военных, которых мы готовили еще перед вторжением (России в Украину, - ред.) в 2022 году", - уточнил он.

Сунак напомнил, что в в феврале вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посещал часть этих войск, чтобы "увидеть их тренировки на британских танках Challenger 2".

"Сегодня я говорю Украине то же, что и сказал солдатам: мы будем с вами к победе", - подчеркивает премьер Британии.

Обучение украинских военных в странах Запада

Напомним, в ноябре 2022 Европейский союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. Тогда планировалось, что в рамках миссии EUMAM будут подготовлены до 15 тысяч военных.

В феврале сообщалось, что ЕС увеличит количество украинских военных, которые пройдут обучение, в два раза. Дополнительно будут обучены 15 тысяч военнослужащих.

В августе министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в стране уже прошли подготовку 6 тысяч украинских военнослужащих в рамках плана обучения бойцов ВСУ в 2023 году.

Также в конце лета в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военные в Польше прошли курс обучения гражданско-военному сотрудничеству по стандартам НАТО.