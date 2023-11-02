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У Британії ввели обмеження проти платіжної системи, яка має зв'язки з РФ

Британія, Четвер 02 листопада 2023 20:32
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У Британії ввели обмеження проти платіжної системи, яка має зв'язки з РФ Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Регулятор Великої Британії ввів обмеження проти компанії Dzing Finance Ltd. Вона займається фінансовими технологіями і має зв'язки з Росією.

Про це заявило Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Регулятор уточнив, що майже кожен п'ятий платіж, отриманий компанією торік, був пов'язаний із шахрайством.

"Компанія Dzing, якою керує російський банкір, колись звинувачений у пограбуванні найбільшого кредитора Киргизстану, погодилася не приймати жодних нових роздрібних клієнтів або коштів без попередньої згоди Управління з фінансового регулювання", - йдеться в матеріалі.

Михайло Надель допоміг заснувати Dzing у 2018 році, а рік по тому Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії надало компанії ліцензію на роботу як Установи електронних грошей.

Bloomberg News раніше повідомляло, що Надель був визнаний винним у шахрайстві та відмиванні грошей у Киргизстані, коли він очолював AsiaUniversalBank, колись найбільший банк у цій центральноазіатській країні. Його заочно засудили до 16 років позбавлення волі.

Санкції Британії проти Росії

Нещодавно уряд Великої Британії запровадив санкції проти чиновників російських окупаційних адміністрацій у Запорізькій, Херсонській, Луганській та Донецькій областях, а також у Криму. Їхні активи будуть заморожені, а в'їзд заборонено.

На початку жовтня у Британії набули чинності нові санкції проти Росії, які забороняють надання консультаційних юридичних послуг.

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