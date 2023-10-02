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Британія заборонила надавати юридичні консультаційні послуги Росії

Понеділок 02 жовтня 2023 19:59
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Британія заборонила надавати юридичні консультаційні послуги Росії Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Британії сьогодні, 2 жовтня, набули чинності нові санкції проти Росії, які забороняють надання консультаційних юридичних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Набули чинності санкції Великої Британії, які забороняють прямо чи опосередковано надавати юридичні консультаційні послуги фізичним та юридичним особам з РФ", - йдеться у повідомленні.

Раніше Мін'юст Британії повідомляв про новий закон щодо доступу Росії до британської юридичної експертизи.

Тоді йшлося про те, що багатим людям і великому бізнесу, пов'язаному з російським режимом, буде ще більше обмежено доступ до юридичної експертизи Великої Британії для укладення угод, які могли б зміцнити військовий бюджет країни.

"Новий закон, представлений урядом, не дасть змоги британським юристам консультувати російські компанії щодо певних ділових угод, що не дасть змоги країні отримати економічну вигоду від провідної у світі юридичної експертизи Великої Британії. Це може включати торговельні угоди між глобальними корпораціями або міжнародне грошове кредитування", - повідомляли в Мін'юсті Британії.

Санкції Британії проти Росії

Нещодавно уряд Великої Британії запровадив санкції проти чиновників російських окупаційних адміністрацій у Запорізькій, Херсонській, Луганській та Донецькій областях, а також у Криму. Їхні активи будуть заморожені, а в'їзд заборонено.

Наприкінці липня Британія ввела нові санкції проти громадян РФ. Це пов'язано зі справою режиму Кремля проти російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.

Також до цього Британія розширила санкції проти росіян. До списку потрапили особи, пов'язані з ПВК "Вагнера".

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