В Британии ввели ограничения против платежной системы, которая имеет связи с РФ

Регулятор Великобритании ввел ограничения против компании Dzing Finance Ltd. Она занимается финансовыми технологиями и имеет связи с Россией.

Об этом заявило Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Регулятор уточнил, что почти каждый пятый платеж, полученный компанией в прошлом году, был связан с мошенничеством.

"Компания Dzing, которой руководит российский банкир, когда-то обвиненный в ограблении крупнейшего кредитора Кыргызстана, согласилась не принимать никаких новых розничных клиентов или средств без предварительного согласия Управления по финансовому регулированию", - говорится в материале.

Михаил Надель помог основать Dzing в 2018 году, а год спустя Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании предоставило компании лицензию на работу в качестве Учреждения электронных денег.

Bloomberg News ранее сообщало, что Надель был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег в Кыргызстане, когда он возглавлял AsiaUniversalBank, когда-то крупнейший банк в этой центральноазиатской стране. Его заочно приговорили к 16 годам лишения свободы.

Санкции Британии против России

Недавно правительство Великобритании ввело санкции против чиновников российских оккупационных администраций в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму. Их активы будут заморожены, а въезд запрещен.

В начале октября в Британии вступили в силу новые санкции против России, запрещающие предоставление консультационных юридических услуг.