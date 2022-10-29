У Британії відповіли на звинувачення РФ у підриві "Північних потоків", назвавши мету Кремля

У Міноборони Британії назвали видуманою історією звинувачення Росії нібито в підготовці "фахівцями ВМС Британії" українських військових для здійснення "атаки" БПЛА в Севастопольській бухті. Вони вважають, що звинувачення їх у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" це лише спроба РФ відвернути увагу від поразки у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерство оборони Британії.
"Щоб відвернути увагу від свого катастрофічного становища в ситуації з незаконним вторгненням в Україну, Міністерство оборони Росії вдається до помилкових заяв епічного масштабу", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони Британії підкреслили, що ця вигадана історія більше говорить про суперечки всередині російського уряду, ніж про Захід.
27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Пізніше у Швеції виявили ще одне джерело витоку газу.
Цікаво, що зараз заява РФ докорінно суперечить сказаному раніше. Тоді, коментуючи витоки, що відбулися, в Росії заявили, що не мають інформації про причетність західних спецслужб до вибухів на гілках газопроводів "Північний потік".
Як повідомлялося, у Міноборони РФ заявили, що підготувати "атаку" БПЛА по об'єктах Чорноморського флоту РФ українським військовим, які причетні до "теракту", допомогли "спеціалісти ВМС Великої Британії". А вони своєю чергою нібито "причетні до підриву газопроводів "Північний потік".
Нагадаємо, вранці в суботу, 29 жовтня, окупований Севастополь був нібито атакований безпілотниками. Атаку "відбивали" кораблі Чорноморського флоту. За поки що не підтвердженою інформацією, під час НП у Севастопольській бухті вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ - у тому числі фрегат і десантний корабель "Адмірал Макаров" з "Калібрами" на борту.
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