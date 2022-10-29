У Британії відповіли на звинувачення РФ у підриві "Північних потоків", назвавши мету Кремля

"Щоб відвернути увагу від свого катастрофічного становища в ситуації з незаконним вторгненням в Україну, Міністерство оборони Росії вдається до помилкових заяв епічного масштабу", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії підкреслили, що ця вигадана історія більше говорить про суперечки всередині російського уряду, ніж про Захід.

Що відомо про ситуацію на "Північних потоках"

27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Пізніше у Швеції виявили ще одне джерело витоку газу.

Цікаво, що зараз заява РФ докорінно суперечить сказаному раніше. Тоді, коментуючи витоки, що відбулися, в Росії заявили, що не мають інформації про причетність західних спецслужб до вибухів на гілках газопроводів "Північний потік".