В Британии ответили на обвинения РФ в подрыве "Северных потоков", назвав цель Кремля

"Чтобы отвлечь внимание от своего катастрофического положения в ситуации с незаконным вторжением в Украину, Министерство обороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба", - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии подчеркнули, что эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского правительства, чем о Западе.

Что известно о ситуации на "Северных потоках"

27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Позже в Швеции обнаружили еще один источник утечки газа.

Интересно, что сейчас заявление РФ в корне противоречат сказанному ранее. Тогда, комментируя происшедшие утечки в России заявили, что не располагают информацией о причастности западных спецслужб к взрывам на ветвях газопроводов "Северный поток".