У Британії відкладуть закриття ТЕС на вугіллі

Британія готує вугільні електростанції до експлуатації на випадок непередбачених обставин в енергетиці цієї зими та тимчасово перенесла дати їхнього остаточного закриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Цей захід дозволить забезпечити довіру громадськості до галузі електропостачання", - заявили в National Grid.

Оператор єдиної енергосистеми країни National Grid платить електростанціям на вугіллі, які збиралися закривати, 400 млн. фунтів стерлінгів, щоб вони продовжили працювати цієї зими. Також уряд країни розпорядився підготувати до запуску дві резервні вугільні електростанції через похолодання.

Раніше ми писали, що заборона Європейського Союзу на імпорт російського вугілля, яка набула чинності 10 серпня, призвела до того, що вантажі з підсанкціонованим вугіллям перенаправляються до Туреччини, Індії, Китаю та країн Африки.

Крім того, з 10 серпня почав діяти п'ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який було ухвалено ще у квітні. Таким чином, Європа припинила купівлю вугілля у країни-агресора.

Також повідомлялося, що санкції проти Росії практично зупинили морський експорт вугілля із цієї країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.