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У Британії відкладуть закриття ТЕС на вугіллі

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Лондон, Понеділок 12 грудня 2022 16:22
У Британії відкладуть закриття ТЕС на вугіллі Фото: Британія відкладе закриття вугільних ТЕС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британія готує вугільні електростанції до експлуатації на випадок непередбачених обставин в енергетиці цієї зими та тимчасово перенесла дати їхнього остаточного закриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Оператор єдиної енергосистеми країни National Grid платить електростанціям на вугіллі, які збиралися закривати, 400 млн. фунтів стерлінгів, щоб вони продовжили працювати цієї зими. Також уряд країни розпорядився підготувати до запуску дві резервні вугільні електростанції через похолодання.

"Цей захід дозволить забезпечити довіру громадськості до галузі електропостачання", - заявили в National Grid.

Раніше ми писали, що заборона Європейського Союзу на імпорт російського вугілля, яка набула чинності 10 серпня, призвела до того, що вантажі з підсанкціонованим вугіллям перенаправляються до Туреччини, Індії, Китаю та країн Африки.

Крім того, з 10 серпня почав діяти п'ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який було ухвалено ще у квітні. Таким чином, Європа припинила купівлю вугілля у країни-агресора.

Також повідомлялося, що санкції проти Росії практично зупинили морський експорт вугілля із цієї країни.

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