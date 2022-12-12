В Британии отложат закрытие ТЭС на угле

Британия готовит угольные электростанции к эксплуатации на случай непредвиденных обстоятельств в энергетике этой зимой и временно перенесла даты их окончательного закрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Эта мера позволит обеспечить доверие общественности к отрасли электроснабжения", – заявили в National Grid.

Оператор единой энергосистемы страны National Grid платит электростанциям на угле, которые собирались закрывать, 400 млн фунтов стерлингов, чтобы они продолжили работать этой зимой. Также правительство страны распорядилось подготовить к запуску две резервные угольные электростанции из-за похолодания.

Ранее мы писали, что запрет Европейского Союза на импорт российского угля, который вступил в силу 10 августа, привел к тому, что грузы с подсанкционным углем перенаправляются в Турцию, Индию, Китай и страны Африки.

Кроме того, с 10 августа начал действовать пятый пакет санкций Евросоюза против России, который был принят еще в апреле. Таким образом, Европа прекратила покупку угля у страны-агрессора.

Также сообщалось, что санкции против России практически остановили морской экспорт угля из этой страны.

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