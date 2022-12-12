В Британии отложат закрытие ТЭС на угле
Британия готовит угольные электростанции к эксплуатации на случай непредвиденных обстоятельств в энергетике этой зимой и временно перенесла даты их окончательного закрытия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Оператор единой энергосистемы страны National Grid платит электростанциям на угле, которые собирались закрывать, 400 млн фунтов стерлингов, чтобы они продолжили работать этой зимой. Также правительство страны распорядилось подготовить к запуску две резервные угольные электростанции из-за похолодания.
"Эта мера позволит обеспечить доверие общественности к отрасли электроснабжения", – заявили в National Grid.
Ранее мы писали, что запрет Европейского Союза на импорт российского угля, который вступил в силу 10 августа, привел к тому, что грузы с подсанкционным углем перенаправляются в Турцию, Индию, Китай и страны Африки.
Кроме того, с 10 августа начал действовать пятый пакет санкций Евросоюза против России, который был принят еще в апреле. Таким образом, Европа прекратила покупку угля у страны-агрессора.
Также сообщалось, что санкции против России практически остановили морской экспорт угля из этой страны.
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